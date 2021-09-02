Экономист Тюрина прокомментировала пенсионную политику России

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Экономист Елена Тюрина прокомментировала пенсионную политику России.
Экономист Тюрина прокомментировала пенсионную политику России
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Мы говорим, что дети — наше будущее, но про пенсионеров забывать тоже нельзя. Это люди, которые проработали всю жизнь, в том числе и на благо государства», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По её словам, Россия обладает хорошими финансовыми возможностями. чтобы оказывать помощь социально незащищённым слоям населения.

«Это правильно, что такую выплату решили сделать. Во-первых, это нужно людям пенсионного возраста», — сказала она.

Как добавила эксперт, это и справедливо, так как во время пандемии другим группам населения выплаты делались.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Министерстве труда заявили, что одновременные соцвыплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей с 2 сентября начали перечислять во всех российских регионах.

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