В Союзе турагентств прокомментировали программу туристического кешбэка

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов прокомментировал программу туристического кешбэка.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что программа дала дополнительный стимул развитию туризма.

«Это положительная тенденция, которая дала, в особенности семьям с детьми, возможность дополнительного отдыха детей и так далее», — сказал эксперт.

По его словам, продление программы пойдёт на пользу потребителям, а владельцы объектов размещения будут получать более глубокие продажи.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказала, что программа туристического кешбэка в 2022 году будет действовать только в период «низкого» сезона.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.