В Союзе турагентств прокомментировали программу туристического кешбэка
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что программа дала дополнительный стимул развитию туризма.
«Это положительная тенденция, которая дала, в особенности семьям с детьми, возможность дополнительного отдыха детей и так далее», — сказал эксперт.
По его словам, продление программы пойдёт на пользу потребителям, а владельцы объектов размещения будут получать более глубокие продажи.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказала, что программа туристического кешбэка в 2022 году будет действовать только в период «низкого» сезона.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.