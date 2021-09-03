В Союзе турагентств прокомментировали программу туристического кешбэка

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов прокомментировал программу туристического кешбэка.
В Союзе турагентств прокомментировали программу туристического кешбэка
  • Pixabay

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что программа дала дополнительный стимул развитию туризма.

«Это положительная тенденция, которая дала, в особенности семьям с детьми, возможность дополнительного отдыха детей и так далее», — сказал эксперт.

По его словам, продление программы пойдёт на пользу потребителям, а владельцы объектов размещения будут получать более глубокие продажи.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказала, что программа туристического кешбэка в 2022 году будет действовать только в период «низкого» сезона.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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