В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике в Мордовии

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В ГУ МЧС России по Мордовии рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике.
В МЧС рассказали о ситуации с пожаром в заповеднике в Мордовии
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«В северо-восточной части заповедника площадь активного горения на 3 сентября 2021 года составляет 7 га, площадь, пройденная огнём, — 6400 гектаров. Первый очаг локализован на площади 5950 га», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что «общая группировка сил и средств от двух субъектов России, задействованных для ликвидации природного пожара, составляет 983 человека и 210 единиц техники».

Ранее сообщалось, что вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по реализации поручений президента по повышению эффективности работы по сохранению лесов.

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