Центризбирком направил в Королёв опергруппу для проверки возможных нарушений

ЦИК России направила в город Королёв (Московская область) оперативную группу для проверки сообщений о возможных нарушениях.

Как сообщили в Центризбиркоме, 2 сентября представители «Новой газеты» передали в Центральную избирательную комиссию «материалы, в которых содержится информация о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королёве Московской области».

ЦИК России, «разделяя озабоченность по этому поводу», попросила правоохранительные органы и губернатора Московской области «принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций».

В Королёв направлена группа оперативного реагирования для «изучения в рамках своей компетенции всех обстоятельств».

«Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность, тем более если это будет квалифицировано как групповой сговор», — сообщили в Telegram комиссии.

Как ранее заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, впервые на парламентские выборы в России приглашены иностранные омбудсмены восьми государств в качестве экспертов.