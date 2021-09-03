Центризбирком направил в Королёв опергруппу для проверки возможных нарушений

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ЦИК России направила в город Королёв (Московская область) оперативную группу для проверки сообщений о возможных нарушениях.
Центризбирком направил в Королёв опергруппу для проверки возможных нарушений
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщили в Центризбиркоме, 2 сентября представители «Новой газеты» передали в Центральную избирательную комиссию «материалы, в которых содержится информация о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королёве Московской области».

ЦИК России, «разделяя озабоченность по этому поводу», попросила правоохранительные органы и губернатора Московской области «принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций».

В Королёв направлена группа оперативного реагирования для «изучения в рамках своей компетенции всех обстоятельств».

«Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность, тем более если это будет квалифицировано как групповой сговор», — сообщили в Telegram комиссии.

Как ранее заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, впервые на парламентские выборы в России приглашены иностранные омбудсмены восьми государств в качестве экспертов.

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