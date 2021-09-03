В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане

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В московском храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках в день 17-й годовщины трагических событий в Беслане состоялась панихида по погибшим.
В Москве почтили память жертв трагедии в Беслане
  • Reuters

Об этом сообщает «Москва 24».

На площади перед храмом прошла церемония возложения цветов и игрушек к монументу «В память о жертвах трагедии в Беслане».

Затем присутствующие почтили их память минутой молчания. После этого в небо по традиции запустили 334 белых воздушных шара, по числу жертв трагедии.

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день запланировано проведение памятных акций в десяти местах, где ранее были совершены теракты.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил о необходимости уделять особое внимание памяти о трагических событиях в Беслане.

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