В Счётной палате назвали причины подорожания жилья в России

Аудитор Счётной палаты Наталья Трунова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) назвала причины подорожания жилья в России.

В беседе с «Российской газетой» она сообщила, что на цены повлияла не только программа льготной ипотеки, но и стресс от неопределённости во время пандемии, когда люди поспешно принимали решение о покупке квартир.

«Сказать, что это только льготная ипотека, нельзя. Это множество разного рода факторов, которые привели в том числе к тому, что в части регионов скупили всё невостребованное жильё», — уточнила Трунова.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.