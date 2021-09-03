Голикова назвала число получивших выплаты по 10 тысяч рублей
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«В соответствии с указом президента России единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей гражданам, получающим пенсии на банковские карты, осуществлена 2 сентября 2021 года», — заявила Голикова.
По её словам, «в течение этого дня выплату получили 30,2 млн граждан на общую сумму 302 млрд рублей».
Ранее в Министерстве труда заявили, что одновременные соцвыплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей с 2 сентября начали перечислять во всех российских регионах.