Голикова назвала число получивших выплаты по 10 тысяч рублей

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Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правительства назвала число получивших выплаты в размере 10 тыс. рублей.
Голикова назвала число получивших выплаты по 10 тысяч рублей
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В соответствии с указом президента России единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей гражданам, получающим пенсии на банковские карты, осуществлена 2 сентября 2021 года», — заявила Голикова.

По её словам, «в течение этого дня выплату получили 30,2 млн граждан на общую сумму 302 млрд рублей».

Ранее в Министерстве труда заявили, что одновременные соцвыплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей с 2 сентября начали перечислять во всех российских регионах.

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