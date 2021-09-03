В Удмуртии «Точки роста» открылись на базе 39 школ
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Центры организуют в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
В текущем году на эти цели выделили более 60 млн рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Для работы в «Точках роста» учителя прошли курсы повышения квалификации. На курсах они обучились работе на современном оборудовании и узнали о новых образовательных технологиях.
Как ранее сообщал телеканал «360», «Точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.