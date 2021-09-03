В Удмуртии «Точки роста» открылись на базе 39 школ

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В Удмуртии 1 сентября 2021 года на базе 39 школ, расположенных в малых городах и сёлах региона, открылись центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
В Удмуртии «Точки роста» открылись на базе 39 школ
  • © Министерство образования Ставропольского края

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Центры организуют в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В текущем году на эти цели выделили более 60 млн рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Для работы в «Точках роста» учителя прошли курсы повышения квалификации. На курсах они обучились работе на современном оборудовании и узнали о новых образовательных технологиях.

Как ранее сообщал телеканал «360», «Точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.

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