В Удмуртии «Точки роста» открылись на базе 39 школ

В Удмуртии 1 сентября 2021 года на базе 39 школ, расположенных в малых городах и сёлах региона, открылись центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Центры организуют в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В текущем году на эти цели выделили более 60 млн рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Для работы в «Точках роста» учителя прошли курсы повышения квалификации. На курсах они обучились работе на современном оборудовании и узнали о новых образовательных технологиях.

Как ранее сообщал телеканал «360», «Точки роста» создадут во всех сельских школах Московской области.