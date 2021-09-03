За сутки в России выявили 18 856 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 18 856 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 18 985 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 6 975 174 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 799 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 798 пациентов. Общее число летальных исходов — 185 611.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 236 738 пациентов. За сутки выздоровели 18 690 человек, накануне — 18 669.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе беседы с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом рассказал о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.