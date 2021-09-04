Аналитики назвали самые покупаемые автомобили в России этим летом

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Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, что самыми часто покупаемыми автомобилями лета 2021 года стали авто марки Lada. При этом чаще всего покупатели выбирали модели Granta и Vesta.
Аналитики назвали самые покупаемые автомобили в России этим летом
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Результаты исследования «СберАвто», сервиса для покупки и продажи авто онлайн (входит в экосистему Сбера), есть в распоряжении RT. Через сервис было реализовано 16% новых автомобилей данной марки и 84% — подержанных. 

Вторую строчку заняла марка KIA c 32% новых и 68% подержанных автомобилей, приобретённых за три летних месяца. Чаще всего покупатели обращали внимание на модели Rio и Sportage.

Замыкает тройку лидеров ещё один южнокорейский бренд — Hyundai, 36% продаж которого составили новые автомобили, а 64% — авто с пробегом. Бестселлерами марки стали модели Solaris и Creta.

Согласно данным исследования, чаще всего россияне приобретали автомобили в кредит — 70% сделок в сервисе за лето было проведено с использованием кредитных средств.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью RT на Восточном экономическом форуме прокомментировал вероятность возвращения системы льготного кредитования на отечественные автомобили.

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