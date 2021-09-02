Мантуров оценил вероятность возвращения системы льготного кредитования на российские автомобили

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью RT на Восточном экономическом форуме прокомментировал вероятность возвращения системы льготного кредитования на отечественные автомобили.

«Ещё весной мы были склонны к тому, чтобы продлить программу до конца года. Но пришли к выводу в прошлом месяце, что при сложившейся конъюнктуре и спросе целесообразно направить эти средства на те отрасли, где бюджетная поддержка будет крайне востребованной и необходимой», — сказал он.

Окончательное решение в этом вопросе, по его словам, будет принято к концу этого года.

Кроме того, при формировании электронного бюджета на 2022—2024 годы уже предусмотрено более 10 млрд рублей на программы льготного автокредитования и лизинга, уточнил министр.