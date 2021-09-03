Глава Минтруда заявил, что безработица останется на уровне 4,5% до конца года

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Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России останется на уровне 4,5% до конца текущего года.
Глава Минтруда заявил, что безработица останется на уровне 4,5% до конца года
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Как сейчас, она остановилась в диапазоне 4,5% и к концу года, я думаю, будет так же», — заявил министр в беседе с Интерфаксом в кулуарах ВЭФ.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с безработицей в стране.

Она отметила, что «по итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет составлял в странах еврозоны чуть более 20%, в России — 17% и в США — почти 15%».

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