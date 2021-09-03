Греф предупредил о возможном снижении доходов россиян к 2035 году

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Сбербанк прогнозирует снижение доходов российских граждан на 14% к 2035 году в случае отсутствия ESG-трансформации, заявил глава банка Герман Греф.

«Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году — это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть. Если всё будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14%», — приводит РИА Новости слова Грефа на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава Сбербанка назвал шесть рисков «зелёного» перехода для России: падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблема моногородов, потенциальная утрата лидерства России в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие, потеря бюджетных доходов, потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии трансформации у энергетических компаний.

Принципы устойчивого развития ESG (environmental, social, governance) предусматривают экологическую, социальную и управленческую ответственность компаний. 

29 июля сообщалось, что рост реальных располагаемых доходов россиян составил в II квартале 2021 года 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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