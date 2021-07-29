Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян во II квартале 2021 года
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Об этом сообщает Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России».
Ведомство уточняет, что реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Рост доходов к I кварталу текущего года составил 14,6%.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране отмечается рост заработных плат в реальном выражении.