Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян во II квартале 2021 года

Рост реальных располагаемых доходов россиян составил во II квартале 2021 года 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

РИА Новости

© Владимир Астапкович