Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян во II квартале 2021 года

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Рост реальных располагаемых доходов россиян составил во II квартале 2021 года 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян во II квартале 2021 года
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщает Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России».

Ведомство уточняет, что реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

Рост доходов к I кварталу текущего года составил 14,6%.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране отмечается рост заработных плат в реальном выражении.

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