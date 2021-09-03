Россия создаст истребитель Checkmate за свой счёт

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Россия будет самостоятельно финансировать создание истребителя пятого поколения Checkmate, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Россия создаст истребитель Checkmate за свой счёт
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«Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью свёрстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств «Ростеха» и ОАК. Что касается иностранного участия — это не исключается», — цитирует РИА Новости слова Мантурова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что иностранцы могут профинансировать создание двухместного истребителя.

По его словам, Checkmate в первую очередь предназначен для поставки на зарубежные рынки.

26 июля директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов прокомментировал название нового истребителя Checkmate.

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