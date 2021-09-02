Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию с «Мужским государством» и «Тануки»

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал ситуацию с движением «Мужское государство».

«Больше всего на свете меня бесит «Мужское государство». Какой-то Владислав Поздняков, абсолютно больной психопат на всю голову, которого, слава богу, судили и выгнали из страны... имеет Telegram-канал, который почему-то не закрывают. И в этом канале он призывает... армию своих подписчиков — а там 80 тыс. человек — мстить всяким разным ресторанам, людям или организациям», — сказал Лебедев.

Он напомнил о ситуации с сетью ресторанов «Тануки», в адрес которой поступили угрозы.

Лебедев призвал правоохранительные органы обратить внимание на подобные ситуации.

Как стало известно ранее, сеть ресторанов «Тануки» обратилась в правоохранительные органы после угроз со стороны движения «Мужское государство» в адрес самой компании и её директора по маркетингу Станислава Колоскова.

Это произошло после того, как основатель «Мужского государства» потребовал от «Тануки» извинений за использование в рекламе темнокожих моделей.

Компания отказалась, уточнив, что и дальше будут выкладываться фото с «представителями разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций».