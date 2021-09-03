Форум социальных инноваций регионов пройдёт 9—11 сентября в Москве
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Об этом сообщает газета «Известия».
Запланировано 39 открытых дискуссий, шесть открытых лекций и два пленарных заседания. Ожидается участие экспертов из 12 стран, в том числе из России, США, Израиля, Японии, Нидерландов, Швейцарии, Германии и Франции.
Мероприятия будут проходить как в очном формате, так и онлайн.
Ранее сообщалось, что в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдёт более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и международные конференции.