Форум социальных инноваций регионов пройдёт 9—11 сентября в Москве

Форум социальных инноваций регионов состоится 9—11 сентября в Гостином Дворе. Организаторы — Совет Федерации и правительство Москвы.

Об этом сообщает газета «Известия».

Запланировано 39 открытых дискуссий, шесть открытых лекций и два пленарных заседания. Ожидается участие экспертов из 12 стран, в том числе из России, США, Израиля, Японии, Нидерландов, Швейцарии, Германии и Франции.

Мероприятия будут проходить как в очном формате, так и онлайн.

Ранее сообщалось, что в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдёт более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и международные конференции.