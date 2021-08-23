В рамках ВЭФ-2021 пройдёт более 70 деловых мероприятий

В рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ) пройдёт более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и международные конференции.

«Форум имеет большое практическое значение для нашего Дальнего Востока. Площадки форума существуют в первую очередь для привлечения инвестиций, обмена информацией, мнениями и опытом о том, как лучше взаимодействовать с бизнесом, какие нужно предоставлять преференции, какая поддержка предпринимателям нужна, что получается или не получается у инвесторов», — заявил зампред правительства России, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ключевая тема ВЭФ-2021 — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

В целом программа разделена на четыре основных тематических блока, среди которых «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток — новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в меняющемся мире» и «Молодёжный ВЭФ».

Ранее kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».