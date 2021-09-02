Аналитик Бодрова перечислила специальности с сезонными доходами

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова перечислила специальности с сезонными доходами.

«Есть сезонный всплеск доходов. Это специалисты, обслуживающие системы кондиционирования, например, или кровельщики, для которых сезон всегда чётко обозначен. В сезон заработки тут больше средних, но в остальное время показатели дохода выравниваются», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в этом году с возвращением экономики к более-менее привычному образу жизни растёт спрос на рабочих строительных специальностей, работников сельского хозяйства, узких технических специалистов.

Вместе с тем, добавила Бодрова, прежними остались доходы у бухгалтеров, юристов, экономистов и финансовых специалистов, врачей, преподавателей.

HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов ранее заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.