Россия увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Росавиация сообщила, что Россия с 10 сентября увеличит количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию.

«В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 10 сентября 2021 будет увеличено количество регулярных рейсов в Объединённые Арабские Эмираты, Финляндию и Германию», — говорится в сообщении.

Число рейсов из Петербурга в Дубай увеличивается до семи в неделю.

В Хельсинки из Петербурга увеличивается частота рейсов до 14 в неделю.

Кроме того, могут начать полёты с частотой два рейса в неделю из Калининграда в Берлин.

Ранее сообщалось, что Росавиация ведёт переговоры с компетентными органами об увеличении числа регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта.