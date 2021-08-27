Росавиация ведёт переговоры по увеличению числа полётов в Египет

Росавиация ведёт переговоры с компетентными органами об увеличении числа регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта.

«Агентством проводится работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта — как из Москвы, так и из других регионов страны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число авиакомпаний, которые будут выполнять регулярные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, увеличено до девяти.

Отмечается, что разрешения на полёты получили авиакомпании «Россия», «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Azur air, Nordwind, «Икар», Red Wings, и «Ямал».