Росавиация ведёт переговоры по увеличению числа полётов в Египет

Короткая ссылка
Росавиация ведёт переговоры с компетентными органами об увеличении числа регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта.
Росавиация ведёт переговоры по увеличению числа полётов в Египет
  • РИА Новости

«Агентством проводится работа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по внесению предложений в оперативный штаб об увеличении количества регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта — как из Москвы, так и из других регионов страны», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число авиакомпаний, которые будут выполнять регулярные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, увеличено до девяти

Отмечается, что разрешения на полёты получили авиакомпании «Россия», «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Azur air, Nordwind, «Икар», Red Wings, и «Ямал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить