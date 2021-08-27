В Росавиации рассказали о расширении программы полётов на курорты Египта

Число авиакомпаний, которые будут выполнять регулярные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, увеличено до девяти. Об этом сообщили в Росавиации.

Отмечается, что разрешение на полёты из Москвы, помимо «России», получили «Аэрофлот» и S7.

Авиарейсы на египетские курорты из регионов будут осуществлять авиакомпании «Уральские авиалинии», Azur air, Nordwind, «Икар», Red Wings, S7, «Ямал».

«Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также на маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх увеличивается количество рейсов с пяти до 15 в неделю», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявил, что авиакомпания готова открыть рейсы в Египет с конца октября.