В Росавиации рассказали о расширении программы полётов на курорты Египта

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Число авиакомпаний, которые будут выполнять регулярные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, увеличено до девяти. Об этом сообщили в Росавиации.
В Росавиации рассказали о расширении программы полётов на курорты Египта
  • РИА Новости

Отмечается, что разрешение на полёты из Москвы, помимо «России», получили «Аэрофлот» и S7.

Авиарейсы на египетские курорты из регионов будут осуществлять авиакомпании «Уральские авиалинии», Azur air, Nordwind, «Икар», Red Wings, S7, «Ямал».

«Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Также на маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх увеличивается количество рейсов с пяти до 15 в неделю», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявил, что авиакомпания готова открыть рейсы в Египет с конца октября.

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