Порядка 63 млн россиян совершили путешествия по стране за семь месяцев этого года

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что порядка 63 млн россиян совершили путешествия по стране за семь месяцев текущего года.
Порядка 63 млн россиян совершили путешествия по стране за семь месяцев этого года
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Суммарно по России путешествовали ориентировочно 63 млн человек за семь месяцев», — заявила Догузова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что хотя бы на одну ночь в российских гостиницах остановились 31,5 млн человек.

«В России хорошие темпы восстановления внутреннего туризма», — подытожила глава ведомства.

Ранее стало известно, что в 2021 году внутренний туризм в стране продемонстрирует один из самых высоких темпов восстановления в мире и вернётся к докризисным показателям. 

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