Порядка 63 млн россиян совершили путешествия по стране за семь месяцев этого года
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- РИА Новости
«Суммарно по России путешествовали ориентировочно 63 млн человек за семь месяцев», — заявила Догузова в эфире телеканала «Россия 24».
Она добавила, что хотя бы на одну ночь в российских гостиницах остановились 31,5 млн человек.
«В России хорошие темпы восстановления внутреннего туризма», — подытожила глава ведомства.
Ранее стало известно, что в 2021 году внутренний туризм в стране продемонстрирует один из самых высоких темпов восстановления в мире и вернётся к докризисным показателям.