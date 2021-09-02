В Самаре нашли тело подозреваемого в сексуальном насилии над девочками мужчины

В окрестностях посёлка Винтай Красноглинского района города Самары следователи обнаружили тело местного жителя, подозреваемого в преступлениях сексуального характера в отношении двух девочек.

«Предположительно, смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Самарской области.

Отмечается, что ранее были возбуждены уголовные дела по подозрению этого мужчины в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса России («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год подозреваемый совершил иные действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на тот момент было шесть и восемь лет соответственно. Мужчина фиксировал противоправные действия на телефон.

Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Как пишет sova.info, на момент преступлений девочкам было всего 6 и 8 лет.

Ранее в СК возбудили уголовное дело в отношении жительницы Красноглинского района Самарской области, подозреваемой в убийстве своего малолетнего сына.