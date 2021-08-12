В Самарской области возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка

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В СК возбудили уголовное дело в отношении жительницы Красноглинского района Самарской области, подозреваемой в убийстве своего малолетнего сына.
В Самарской области возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отдела ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1995 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего лица)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 12 августа в одной из квартир в микрорайоне Крутые Ключи было обнаружено тело малолетнего ребёнка 2020 года рождения. Предполагается, что 9 августа подозреваемая оставила своих детей 2018 и 2020 годов рождения без присмотра, зафиксировав младшего сына спящим в детском кресле без движения. Дети находились дома одни в течение четырёх суток.

«В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время в отношении неё будет избрана мера пресечения», — указали в ведомстве.

Ранее в городе Тольятти Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели ребёнка в стоматологии.

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