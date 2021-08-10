Уголовное дело возбудили в Тольятти из-за смерти ребёнка в стоматологии

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В городе Тольятти Самарской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели ребёнка в стоматологии.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на СУ СК по региону.

Отмечается, что, по данным следствия, 8 августа в частной стоматологической клинике в Тольятти десятилетней девочке провели лечение с применением ингаляционной анестезии.

После завершения подачи наркоза у ребёнка зафиксировали нарушение сердечного ритма. 

Девочка скончалась в реанимации.

Как сообщает sova.info, горожане пишут в соцсетях, что всё случилось в клинике на улице Баныкина.

6 августа в Иркутской области подросток погиб от удара током во время сбора металлолома, когда схватился за свисающий со столба алюминиевый провод.

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