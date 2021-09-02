Аналитики «Тинькофф» исследовали траты школьников накануне 1 сентября

Короткая ссылка
В рамках аналитического проекта Tinkoff Data «Тинькофф» провёл исследование трат школьников и их родителей в начале нового учебного года.
Аналитики «Тинькофф» исследовали траты школьников накануне 1 сентября
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Специалисты провели опрос 10 тыс. держателей банковских карт «Тинькофф Джуниор» в возрасте от 7 до 18 лет. Продуктовая корзина основана на обезличенном анализе почти миллиона держателей детских карт, а также их родителей в 2021, 2020 годах.

Ежегодно накануне 1 сентября средний чек школьника увеличивается на 20%. В 2021 году он составил 414 рублей. Самые популярные покупки у детей в это время — газировка, вода и тетрадь. У родителей — тетради, сигареты и сыр.

Также в период подготовки к школе дети часто совершают покупки в аудио- и видеосервисах, активно тратят деньги на развлечения. У родителей растут траты на одежду и обувь, канцелярские товары, топливо.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии начала работу горячая линия по качеству детских товаров и школьных принадлежностей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить