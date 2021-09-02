Аналитики «Тинькофф» исследовали траты школьников накануне 1 сентября

В рамках аналитического проекта Tinkoff Data «Тинькофф» провёл исследование трат школьников и их родителей в начале нового учебного года.

Об этом пишут «Известия».

Специалисты провели опрос 10 тыс. держателей банковских карт «Тинькофф Джуниор» в возрасте от 7 до 18 лет. Продуктовая корзина основана на обезличенном анализе почти миллиона держателей детских карт, а также их родителей в 2021, 2020 годах.

Ежегодно накануне 1 сентября средний чек школьника увеличивается на 20%. В 2021 году он составил 414 рублей. Самые популярные покупки у детей в это время — газировка, вода и тетрадь. У родителей — тетради, сигареты и сыр.

Также в период подготовки к школе дети часто совершают покупки в аудио- и видеосервисах, активно тратят деньги на развлечения. У родителей растут траты на одежду и обувь, канцелярские товары, топливо.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии начала работу горячая линия по качеству детских товаров и школьных принадлежностей.