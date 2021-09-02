Аналитики «Тинькофф» исследовали траты школьников накануне 1 сентября
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- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Специалисты провели опрос 10 тыс. держателей банковских карт «Тинькофф Джуниор» в возрасте от 7 до 18 лет. Продуктовая корзина основана на обезличенном анализе почти миллиона держателей детских карт, а также их родителей в 2021, 2020 годах.
Ежегодно накануне 1 сентября средний чек школьника увеличивается на 20%. В 2021 году он составил 414 рублей. Самые популярные покупки у детей в это время — газировка, вода и тетрадь. У родителей — тетради, сигареты и сыр.
Также в период подготовки к школе дети часто совершают покупки в аудио- и видеосервисах, активно тратят деньги на развлечения. У родителей растут траты на одежду и обувь, канцелярские товары, топливо.
Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии начала работу горячая линия по качеству детских товаров и школьных принадлежностей.