Прибывающих в Россию из Великобритании граждан могут освободить от карантина

Роспотребнадзор предложил отменить двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в Россию из Великобритании граждан.

Проект документа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Роспотребнадзор предлагает отменить постановление, принятое в декабре 2020 года, в рамках которого все прибывающие в Россию из Великобритании граждане должны в течение 14 дней соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Ранее директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев сообщил, что Россия и Великобритания обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации.

31 августа сообщалось, что общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 6 789 581, общее число жертв коронавирусной инфекции — 132 535.