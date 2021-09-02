Стартовал проект «Россия: 85 приключений»

Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, запустило проект «Россия: 85 приключений», в рамках которого будет собрана коллекция приключений в каждом из российских регионов. Онлайн-голосование определит десять лучших приключений в России.

«В путешествиях по России меня поражает то, как сильно люди привязаны к родному краю. Это можно назвать ультралокальным патриотизмом. Мы придумали проект «Россия: 85 приключений», чтобы жители даже удалённых уголков страны могли сказать: вот почему вы должны побывать у нас в гостях», — сказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

Проект будет проходить в два этапа. На первом редакция снимет и опубликует серию роликов о региональных приключениях. Часть из них уже доступна на https://85adventures.rbth.com, а также в аккаунтах проекта в Instagram и TikTok.

Кроме того, в соцсетях будет запущен челлендж #85приключений, в рамках которого любой желающий сможет рассказать об особенностях своего региона. Для этого нужно опубликовать в Instagram или TikTok своё видео с хештегом #85приключений до 1 марта 2022 года.

На втором этапе пройдёт онлайн-голосование, в результате которого пользователи выберут десять лучших приключений в России. Итогом проекта станет документальный фильм о стране.

Генеральным партнёром проекта стало Министерство культуры России.

Также партнёрами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии, Росзаповедцентр Минприроды, Ростуризм, Россотрудничество, государственная компания «Автодор», РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, группа компаний Appreal, проект «Это моя земля».