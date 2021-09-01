Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с победителем конкурса «Большая перемена» — жителем Армавира Александром Луниным.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В июле Лунин во время встречи президента России Владимира Путина с финалистами конкурса рассказал главе государства, что увлекается историей международных отношений и вместе с командой разрабатывает проект по противодействию искажению истории Великой Отечественной войны в интернете.

После видеоконференции Лавров позвонил Лунину и предложил встретиться в Москве или Краснодарском крае. Встреча произошла после традиционного общения министра с первокурсниками МГИМО.

Лавров отметил важность участия молодого поколения в борьбе с переписыванием истории Второй мировой войны.

«Для меня очень важно, что такие молодые люди, как ты и твои сверстники, уделяют этому такое искреннее внимание. Сейчас мы договоримся о том, как мы можем вас поддерживать, а вы будете нам ваши оценки присылать», — сказал он Лунину.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что победителями всероссийского конкурса «Большая перемена», который завершился в лагере «Артек», стали 35 московских школьников.