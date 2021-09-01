Отец обратившегося к Путину мальчика рассказал подробности о сыне

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Житель Бурятии Максим Сотнич, отец блогера Егора Сотнича, рассказал подробности о сыне.
Отец обратившегося к Путину мальчика рассказал подробности о сыне
  • © Евгений Паулин
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что видеоблог мальчика — не просто праздное развлечение, Егор поднимает тему экологии, которая его очень волнует.

Вместе с отцом мальчик регулярно убирает мусор на берегу реки Селенги, впадающей в Байкал.

«Каждый подписчик для него дорог, поэтому он, наверное, и попросил на интервью о том, чтобы появился ещё один — такой важный», — отметил Сотнич, комментируя обращение сына к президенту России Владимиру Путину.

Ранее сам Егор заявил об увеличении числа подписчиков на YouTube после просьбы к президенту.

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