Мальчик из Бурятии заявил об увеличении числа подписчиков на YouTube после просьбы к Путину

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Егор Сотнич из Бурятии заявил об увеличении числа подписчиков на YouTube после просьбы к президенту России Владимиру Путину.
Мальчик из Бурятии заявил об увеличении числа подписчиков на YouTube после просьбы к Путину
  • © РИА Новости / POOL

«Среди новых подписчиков, наверное, есть один секретарь его, дочь, наверное, есть. Какой-то знакомый из его окружения уже подписался, наверное. Но у Путина, наверное, нет времени вести YouTube-канал», — сказал десятилетний Сотнич в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, у него очень хорошие впечатления от участия в общении школьников Всероссийского детского центра «Океан» с главой государства.

«Я очень рад, что меня пригласили на такое мероприятие», — отметил он.

В рамках встречи Сотнич попросил президента выделить средства на очистные сооружения для Байкала и подписаться на его канал в YouTube. До этой просьбы на канале «Красная вилка» было около 360 подписчиков. Их число теперь превысило 1,4 тыс.

Ранее Путин в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, рассказал об исполнении своей детской мечты.

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