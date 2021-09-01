Мальчик из Бурятии заявил об увеличении числа подписчиков на YouTube после просьбы к Путину

Егор Сотнич из Бурятии заявил об увеличении числа подписчиков на YouTube после просьбы к президенту России Владимиру Путину.

«Среди новых подписчиков, наверное, есть один секретарь его, дочь, наверное, есть. Какой-то знакомый из его окружения уже подписался, наверное. Но у Путина, наверное, нет времени вести YouTube-канал», — сказал десятилетний Сотнич в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, у него очень хорошие впечатления от участия в общении школьников Всероссийского детского центра «Океан» с главой государства.

«Я очень рад, что меня пригласили на такое мероприятие», — отметил он.

В рамках встречи Сотнич попросил президента выделить средства на очистные сооружения для Байкала и подписаться на его канал в YouTube. До этой просьбы на канале «Красная вилка» было около 360 подписчиков. Их число теперь превысило 1,4 тыс.

Ранее Путин в ходе общения со школьниками в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке, рассказал об исполнении своей детской мечты.