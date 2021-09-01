Путин рассказал об исполнении своей детской мечты

Президент России Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке рассказал об исполнении своей детской мечты.

«Всё было нацелено на то, чтобы — я вынужден говорить в данном случае высокопарно — посвятить себя служению Отечеству... И сегодня я занимаюсь именно этим и считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чём я мечтал», — заявил Путин.

Ранее глава государства пожелал школьникам успехов в преддверии нового учебного года.

Президент России 1 сентября прибыл во Владивосток, где проведёт совещание по развитию Дальневосточного федерального округа и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума.