Специалист в сфере образования рассказал об особенностях подготовки ребёнка к школе

Научный руководитель института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский рассказал об особенностях подготовки ребёнка к школе.

«Школа, грубо говоря, делится на два этапа. Первый этап — это дошкольники и младшая школа. Там ключевой принцип — развитие ребёнка. Если в детском саду родители требуют, чтобы ребёнок быстрее научился читать и писать, то убеждайте их, что это вредит и здоровью, и психическому развитию, и негативные психосоматические эффекты получаются», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, нужно убедить родителей, что итогом детсада должно быть не умение писать и считать, а формирование воображения, способности взаимодействовать с другими детьми.

Как отметил Адамский, результаты дошкольного образования потом не компенсируются. То же самое касается начальной школы, где важен не объём знаний, а мотивация и способность учиться.

Ранее учитель, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Inforeactor рассказал, как лучше делать уроки с детьми.