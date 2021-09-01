В Смоленской области закрыли пять госпиталей из-за улучшения ситуации с COVID-19

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В Смоленской области пять из 19 инфекционных госпиталей закрыли в связи со снижением числа выявляемых случаев коронавируса.
В Смоленской области закрыли пять госпиталей из-за улучшения ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

«В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 к оказанию профильной медицинской деятельности вернулись пять медицинских учреждений. На сегодняшний день для лечения пациентов с COVID-19 задействованы 14 медицинских организаций, в которых развёрнуты 1334 койки», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Отмечается, что в ближайшее время к обычному режиму работы вернутся ещё две больницы.

По данным пресс-службы, отмечается существенное снижение числа заболевших за август по отношению к числу заболевших за июль — на 42,3%.

В июле губернатор Смоленской области Алексей Островский ревакцинировался от коронавирусной инфекции.

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