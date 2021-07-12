Губернатор Смоленской области ревакцинировался от коронавируса

Губернатор Смоленской области Алексей Островский повторно прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Глава региона Алексей Островский прошёл процедуру повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в одном из пунктов вакцинации в Смоленске», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального правительства.

Отмечается, что в настоящее время в регионе открыты 37 стационарных и шесть мобильных пунктов вакцинации.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что повторно прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.