Жириновский прошёл повторную вакцинацию от коронавируса

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что повторно прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Жириновский прошёл повторную вакцинацию от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня сделал ревакцинацию. Для этого использовал прививку от центра им. Чумакова «КовиВак», — заявил Жириновский. 

Политик рассказал, что в сентябре 2020 года в качестве первичной вакцины выбрал «Спутник V».

Он объяснил, что решил ревакцинироваться, поскольку уровень антител постепенно снижается. 

Жириновский также рекомендовал россиянам прививаться для сохранения здоровья.

Ранее Жириновский предложил наградить создателей российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» государственной премией и номинировать на Нобелевскую премию по медицине.

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