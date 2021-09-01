Регистрация предпринимателя Потапенко на выборах в Госдуму отменена по решению ВС
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- РИА Новости
«Суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации на выборы в Госдуму Дмитрия Потапенко», — информирует ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
Отмечается, что его регистрация была отменена вследствие обнаружения у него иностранных активов. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.
В июне зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что в выборах депутатов Госдумы в сентябре смогут участвовать 32 политические партии.
Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования, 19 сентября 2021 года.