Регистрация предпринимателя Потапенко на выборах в Госдуму отменена по решению ВС

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Верховный суд (ВС) отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) на выборах в Госдуму.
Регистрация предпринимателя Потапенко на выборах в Госдуму отменена по решению ВС
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации на выборы в Госдуму Дмитрия Потапенко», — информирует ТАСС со ссылкой на сообщение суда. 

Отмечается, что его регистрация была отменена вследствие обнаружения у него иностранных активов. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.

В июне зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что в выборах депутатов Госдумы в сентябре смогут участвовать 32 политические партии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

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