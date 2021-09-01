Регистрация предпринимателя Потапенко на выборах в Госдуму отменена по решению ВС

Верховный суд (ВС) отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко от Российской партии свободы и справедливости (РПСС) на выборах в Госдуму.

«Суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации на выборы в Госдуму Дмитрия Потапенко», — информирует ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Отмечается, что его регистрация была отменена вследствие обнаружения у него иностранных активов. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.

В июне зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев заявил, что в выборах депутатов Госдумы в сентябре смогут участвовать 32 политические партии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования, 19 сентября 2021 года.