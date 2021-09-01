Кандидат психологических наук рассказал, как лучше делать уроки с детьми

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Учитель, историк, кандидат психологических наук Александр Снегуров рассказал, как лучше делать уроки с детьми.
Кандидат психологических наук рассказал, как лучше делать уроки с детьми
  • Pixabay

«Нужно постараться минимизировать участие родителей в выполнении домашних заданий», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как считает эксперт, родители должны пояснять, что сложного в задании, разъяснять, как и что делать, а дальше дети должны постараться выполнить всё самостоятельно.

«Где-то в начальной школе надо посидеть и посмотреть, как ребёнок выводит буквы, а в дальнейшем ребёнку нужно дать какой-то источник, где ребёнок должен посмотреть сам. На каком-то этапе помочь с противоречивым или проблемным заданием. На проверке роль родителя значительна», — заключил Снегуров.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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