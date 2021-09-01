Психолог назвала способы продуктивно помочь школьнику выполнить домашнее задание

Психолог Наталья Искра рассказала, как продуктивно помочь школьнику выполнить домашнее задание.

«Для того чтобы продуктивно заниматься с ребёнком домашним заданием, важно выходить из родительской роли. Родитель всё равно имеет роль, где функция — больше любить ребёнка, нежели учить», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, самый простой способ научить ребёнка самостоятельности — помочь планировать процесс эффективной подготовки домашнего задания, максимально возложить на ребёнка ответственность, даже если это первый класс.

Если ребёнок не хочет делать уроки первые два класса обучения, то его можно отвести к психологу.

«Если ребёнок готов к школе, то он будет делать домашнее задание. Первые два класса у него сохраняется мотивация учиться, а проблемы начинаются потом, с третьего класса, когда мотивация падает», — добавила Искра.

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