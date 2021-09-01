В Telegram заявили о запуске видеотрансляций с неограниченной аудиторией

Мессенджер Telegram заявил о запуске видеотрансляций с неограниченной аудиторией, а также о новой возможности скрыть имя отправителя и подписи к фото при осуществлении пересылки сообщений.

«В новой версии Telegram доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, возможность убрать имя отправителя и подписи к фотографиям при пересылке сообщений... и многое другое», — говорится в официальном блоге мессенджера.

Отмечается, что транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченное количество человек теперь возможно в группах и в каналах. Зрители также могут принять участие в трансляции.

Помимо этого, при пересылке сообщений пользователи могут выбрать, показать или скрыть имя первого отправителя. Также можно сделать выбор сохранить или убрать подписи к медиафайлам.

Уточняется, что в Telegram появился счётчик непрочитанных комментариев.

Ранее российское правительство запустило официальный канал в мессенджере Telegram.