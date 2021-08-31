Правительство России запустило официальный Telegram-канал

Российское правительство запустило официальный канал в мессенджере Telegram.

«Правительство приняло решение запустить официальный Telegram-канал, чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в канале, в частности, будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях, принимаемых кабмином, а также мероприятиях с участием премьер-министра России Михаила Мишустина и его заместителей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,55 млрд рублей на завершение строительства автомобильно-железнодорожного парома «Генерал Черняховский», который будет курсировать между Ленинградской и Калининградской областями.