Правительство России запустило официальный Telegram-канал

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Российское правительство запустило официальный канал в мессенджере Telegram.
Правительство России запустило официальный Telegram-канал
  • РИА Новости

«Правительство приняло решение запустить официальный Telegram-канал, чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в канале, в частности, будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях, принимаемых кабмином, а также мероприятиях с участием премьер-министра России Михаила Мишустина и его заместителей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,55 млрд рублей на завершение строительства автомобильно-железнодорожного парома «Генерал Черняховский», который будет курсировать между Ленинградской и Калининградской областями.

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