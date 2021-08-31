Кабмин выделил 2,55 млрд рублей на достройку парома «Генерал Черняховский»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,55 млрд рублей на завершение строительства автомобильно-железнодорожного парома «Генерал Черняховский», который будет курсировать между Ленинградской и Калининградской областями.
Кабмин выделил 2,55 млрд рублей на достройку парома «Генерал Черняховский»
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«Сейчас техническая готовность парома составляет почти 67%. В мае 2021 года он уже был спущен на воду… Выделенное финансирование пойдёт на проведение работ по окраске судна, монтажу его механизмов, оборудования и трубопроводных систем», — приводит ТАСС сообщение правительства.

Отмечается, что паром длинной 200 м будет перевозить железнодорожные составы, автомобили и различные грузы по Балтийскому морю.

Паром должен встать на линию Усть-Луга — Балтийск в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что кабмин выделил финансирование на дооснащение больниц в Свердловской области.

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