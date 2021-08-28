Кабмин выделил финансирование на дооснащение больниц в Свердловской области

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Свыше 229,7 млн рублей будет направлено в Свердловскую область на покупку медицинского оборудования для областной детской клинической больницы.
Кабмин выделил финансирование на дооснащение больниц в Свердловской области
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«На эти деньги будет закуплено более 40 единиц медицинских изделий. В их числе — аппараты МРТ и ИВЛ, видеоскопы, неонатальные мониторы, инкубаторы и столы с подогревом для новорождённых», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило средства из резервного фонда на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в проведении вакцинации от инфекции COVID-19.

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