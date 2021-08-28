Кабмин выделил финансирование на дооснащение больниц в Свердловской области

Свыше 229,7 млн рублей будет направлено в Свердловскую область на покупку медицинского оборудования для областной детской клинической больницы.

Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«На эти деньги будет закуплено более 40 единиц медицинских изделий. В их числе — аппараты МРТ и ИВЛ, видеоскопы, неонатальные мониторы, инкубаторы и столы с подогревом для новорождённых», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило средства из резервного фонда на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в проведении вакцинации от инфекции COVID-19.