Кабмин выделил финансирование на дооснащение больниц в Свердловской области
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.
«На эти деньги будет закуплено более 40 единиц медицинских изделий. В их числе — аппараты МРТ и ИВЛ, видеоскопы, неонатальные мониторы, инкубаторы и столы с подогревом для новорождённых», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство России выделило средства из резервного фонда на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в проведении вакцинации от инфекции COVID-19.