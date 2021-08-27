Кабмин выделил средства на выплаты медикам, проводящим вакцинацию от COVID-19

Правительство России выделило средства из резервного фонда на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в проведении вакцинации от инфекции COVID-19.

Соответствующее распоряжение кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда правительства России в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7 827 149,1 тысяч рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов России в целях софинансирования расходных обязательств субъектов России по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты», — говорится в тексте.

Согласно данным на 27 августа в России в течение суток зарегистрировали 19 509 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 844 049 случаев инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет к COVID-19.