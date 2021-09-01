В Калининградской области сапёры обезвредили 19 боеприпасов времён войны

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Специалисты Невского спасательного центра обезвредили 19 боевых припасов времён Великой Отечественной войны в районе посёлка Павлово близ Балтийского моря в Калининградской области.
В Калининградской области сапёры обезвредили 19 боеприпасов времён войны
  • РИА Новости

«Среди... находок — три 82-мм миномётные мины, три артиллерийских снаряда калибра 76 мм, четыре 45-мм снаряда, четыре 37-мм артснаряда, четыре 20-мм эрликона и один взрыватель от артиллерийского снаряда», — сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Отмечается, что все найденные боеприпасы вывезены на полигон Балтийского флота для последующей ликвидации.

С начала 2021 года на территории Калининградской области и в водах Балтийского моря было найдено и обезврежено свыше 11 тыс. боеприпасов.

В июле в Калининграде из-за детонации боеприпаса времён Великой Отечественной войны пострадала девушка.

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