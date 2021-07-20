В Калининграде из-за детонации боеприпаса времён Великой Отечественной войны пострадала девушка

В пресс-службе калининградского УМВД сообщили, что 16-летняя девушка пострадала от взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

Как пишет ФАН, она вместе с родителями отдыхала у берега реки Преголя, где семья разожгла костёр.

«Во время горения произошла детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны, который находился под землёй», — рассказали в полиции.

На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники Росгвардии.

Отмечается, что снаряд на месте взрыва не найден. Проводится проверка.

Как пишет «Янтарный край», других взрывоопасных предметов на этом месте не обнаружили.