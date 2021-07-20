В Калининграде из-за детонации боеприпаса времён Великой Отечественной войны пострадала девушка

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В пресс-службе калининградского УМВД сообщили, что 16-летняя девушка пострадала от взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
В Калининграде из-за детонации боеприпаса времён Великой Отечественной войны пострадала девушка
  • РИА Новости

Как пишет ФАН, она вместе с родителями отдыхала у берега реки Преголя, где семья разожгла костёр.

«Во время горения произошла детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны, который находился под землёй», — рассказали в полиции.

На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники Росгвардии.

Отмечается, что снаряд на месте взрыва не найден. Проводится проверка.

Как пишет «Янтарный край», других взрывоопасных предметов на этом месте не обнаружили. 

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