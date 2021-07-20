В Калининграде из-за детонации боеприпаса времён Великой Отечественной войны пострадала девушка
- РИА Новости
Как пишет ФАН, она вместе с родителями отдыхала у берега реки Преголя, где семья разожгла костёр.
«Во время горения произошла детонация боеприпаса времён Великой Отечественной войны, который находился под землёй», — рассказали в полиции.
На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники Росгвардии.
Отмечается, что снаряд на месте взрыва не найден. Проводится проверка.
Как пишет «Янтарный край», других взрывоопасных предметов на этом месте не обнаружили.