Система FacePay заработает на всех станциях метро Москвы с 15 октября

Система FacePay станет доступна на всех станциях Московского метрополитена с 15 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе марафона «Новое знание».

Он отметил, что сейчас система оплаты с помощью распознавания лиц через камеры на турникетах работает на трёх станциях.

По его словам, власти думали, что желающих будет немного, однако за несколько недель записались 15 тыс. человек.

«С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы, так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем», — цитирует Собянина ТАСС.

Глава города также пояснил, как работает система: необходимо найти на телефоне специальное приложение и отправить своё фото. При проходе в метро видеокамера фиксирует лицо и с человека списывают средства.

Ранее стало известно, что с 1 сентября пересадка на наземном общественном транспорте столицы будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.