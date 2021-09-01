В Крыму открыли кадетский корпус Следственного комитета России

На Малаховом кургане в Севастополе прошла торжественная церемония открытия кадетского корпуса Следственного комитета России имени Владимира Истомина.

Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

В мероприятии приняли участие руководитель СК России Александр Бастрыкин, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и ветераны.

На линейке присутствовали 139 кадетов. Половина из них являются детьми, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

В 2019 году глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений активнее способствовать поступлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в следственные вузы.