Бастрыкин поручил активнее способствовать поступлению детей-сирот в следственные вузы

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений более активно способствовать поступлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в следственные вузы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
Бастрыкин поручил активнее способствовать поступлению детей-сирот в следственные вузы
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Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко на совещании с сотрудниками, ответственными за работу с подшефными детскими учреждениями, Бастрыкин попросил подготовить соответствующие списки кандидатов.

По словам главы ведомства, из таких ребят могут получиться хорошие кадры для работы в правоохранительных органах, если уделить пристальное внимание их развитию и образованию.

Бастрыкин также подчеркнул, что некоторые проблемы со здоровьем не могут быть причиной для отказа в поступлении в кадетские классы и корпуса СК.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала принять государственную программу обеспечения сирот жильём.

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