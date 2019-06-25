Бастрыкин поручил активнее способствовать поступлению детей-сирот в следственные вузы
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Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко на совещании с сотрудниками, ответственными за работу с подшефными детскими учреждениями, Бастрыкин попросил подготовить соответствующие списки кандидатов.
По словам главы ведомства, из таких ребят могут получиться хорошие кадры для работы в правоохранительных органах, если уделить пристальное внимание их развитию и образованию.
Бастрыкин также подчеркнул, что некоторые проблемы со здоровьем не могут быть причиной для отказа в поступлении в кадетские классы и корпуса СК.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала принять государственную программу обеспечения сирот жильём.